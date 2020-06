कर्नाटक के बेलगाम जिले (Belgaum District) में किरायेदार के किराया देने में नाकाम रहने पर मकानमालिक (landlord) को गुस्‍सा आ गया और उसने हवा में फायर कर दिया. घटना बेलगाम जिले के चिक्‍कोडी क्षेत्र की बताई गई है. फायरिंग करने वाले मकान मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. फायरिंग करने वाले इस शख्‍स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, इसमें सफेद कपड़े पहने शख्‍स को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है.

#WATCH Karnataka: A landlord fired shots in the air after a tenant failed to pay rent, in Chikkodi area of Belgaum district yesterday. The person was later taken into custody by the police. pic.twitter.com/8dxXA8ifcI