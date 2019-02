पुलवामा में हुई मुठभेड़ के शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

पुलवामा एनकाउंटर में शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी गई. इस ऑपरेशन में सेना के एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए थे. इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही भी है. रविवार देर रात से शुरू हुई मुठभेड़ में सेना के मेजर विभूति शंकर ढ़ोढ़ियाल, सिपाही शिव राम, अजय कुमार, हरि सिंह शहीद हो गए थे. मेरठ के रहने वाले जवान अजय कुमार की अंतिम यात्रा मंगलवार की सुबह सैन्य सम्मान के साथ छावनी से निकली गई. शहीद अजय का पार्थिव शरीर सोमवार को देर रात सैन्य अस्पताल लाया गया. मंगलवार की सुबह पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई. इससे पहले, पश्चिम उप्र सब एरिया कमांडर मेजर जनरल पी एस साई, सैन्य अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर एस सी गुप्ता और 18 गढ़वाल के कमान अधिकारी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी. उसके बाद ‘भारत माता की जय' और ‘शहीद अजय कुमार अमर रहें' के नारे के बीच, शहीद अजय के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन में रखकर सैन्य अस्पताल से अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया. शहीद के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सेना के 18 गढ़वा रेजीमेंट को दी गई. सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग, शहीद अजय के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे. रास्ते पर वाहनों से आने जाने वाले लोगों ने भी वाहन रोक कर अजय की शहादत को नमन किया.

Haryana: Mortal remains of Sepoy Hari Singh (who lost his life in encounter with terrorists in #Pulwama encounter yesterday) brought to his home in Rewari. pic.twitter.com/jYCzpQrWUN