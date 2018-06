सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की तबियत बिगड़ी, अमित शाह से मुलाकात टली

सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर आज अस्वस्थ हो गईं. इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से उनकी मुलाकात टल गई. अमित शाह अपनी पार्टी के ‘संपर्क फॉर समर्थन’ अभियान के तहत आज उनसे मिलने वाले थे.बुधवार को पूर्वान्ह में अमित शाह ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से मुलाकात की और उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों बताईं. वे मुंबई में उपनगर जुहू में स्थित माधुरी के घर पर उनसे मिले. शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद थे. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह अभियान शुरू किया है. करीब 40 मिनट चली बैठक में अमित शाह ने माधुरी को पिछले चार सालों में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाली एक पुस्तिका भेंट की. बैठक में माधुरी के पति श्रीराम नेने भी मौजूद थे.अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा , ‘‘संपर्क से समर्थन पहल के तहत मुंबई में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से उनके घर पर मिलना सुखद था. हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सफलताओं एवं क्रांतिकारी पहलों पर चर्चा की.’’ शाह ने माधुरी के घर के बाहर एकत्रित संवाददाताओं से बात नहीं की.

Mumbai: BJP President Amit Shah meets Ratan Tata as part of 'Sampark for Samarthan' campaign. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis also present. pic.twitter.com/jC50HCjAxo