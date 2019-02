Surgical Strike 2: जानें कहां है बालाकोट, जहां भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त किया आंतकियों का कैंप

भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 (Surgical Strike 2) कर आतंकियों को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है. पुलवामा (Pulwama) में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उनके कैंप पर हमला किया. भारतीय वायुसेना ने सोमवार की देर रात 3.30 बजे (मंगलवार सुबह 3.30 बजे) मिराज 2000 फाइटर प्लेन से पाकिस्तान के बालकोट (Balakot) में स्थित आतंकियों के ठिकाने पर 1000 किलो बम बरसाएं. सरकारी सूत्रों के अनुसार वायुसेना (Indian Air Force) की बड़ी कार्रवाई में करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं और इसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर का बहनोई यूसुफ अज़हर भी मारा गया है जो यह कैंप चला रहा था. भारतीय वायुसेना का ये ऑपरेशन (IAF Operation) 20 मिनट तक चला और सारे विमान सुरक्षित लौट आए. भारतीय वायुसेना के किसी भी विमान को एक भी खरोंच नहीं आई हैं. विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस वार्ता कर बताया, "बालाकोट का कैम्प जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा कैम्प था... इसे जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर का बहनोई यूसुफ अज़हर संचालित कर रहा था, जो मारा गया है... ऑपरेशन का निशाना खासतौर से आतंकी अड्डे को बनाया गया था, ताकि नागरिकों को नुकसान न हो..." उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह आतंकियों के खिलाफ था, न की कोई मीलिट्री ऑपरेशन.

आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर दिल्ली में जश्न, सुरक्षा बढ़ाई गई

कहां है बालाकोट

पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जेनरल आसिफ गफूर (Maj Gen Asif Ghafoor) ने दावा किया कि मुज़फ़्फ़राबाद सेक्टर से भारतीय विमानों की घुसपैठ हुई. मेजर जेनरल आसिफ गफूर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा, ''ये स्पष्टीकरण है. ये वास्तव में मुजफ्फराबाद सेक्टर है. जिसका ये मतलब है कि ये बालाकोट ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा में स्थित बालाकोट ही है.''

This is the clarification. It is indeed Muzaffarabad sector. Which would mean the original reference to Balakot is the one in Khyber Pakhtunkhwa. pic.twitter.com/B87mU7tGVH

पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने एक ट्वीट में मैप शेयर करते हुए ये बताया कि जो अन्य Bala Kote है वो पुंछ के पास है. मुजफ्फराबाद के पास नहीं.

भारत पर हमलों के दौरान मुगलों और अफगानी हमलावरों का बेस था बालाकोट

The debate about which Balakot the DG ISPR mentions in his tweet needs to be resolved by him, through a clarification.



But if you look at the map, the "other" Bala Kote, in Poonch, is nowhere near Muzaffarabad, which he mentions.



Maybe there is a better explanation out there. pic.twitter.com/ry920BwTFr