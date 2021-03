टीएमसी से BJP में शामिल होने के बाद नेता ने कान पकड़कर लगाई उठक-बैठक: देखें Video

पाल ने उठा-बैठक लगाते हुए कहा कि यह अत्याचार करने वाली तृणमूल कांग्रेस में रहने के कारण उनके पापों के लिए सजा की तरह है. पिंगला इलाके में हुई रैली के दौरान जैसे ही सुशांत पाल को BJP का झंडा दिया गया तो वह उठा-बैठक लगाने लगे. पाल को ऐसा करते देख कई नेता उनकी हंसी न रोक सके. पाल ने कहा कि उन्हें टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के जनता विरोधी कई आदेशों का भी पालन करना पड़ा, जिसको लेकर उन्हें खेद है.

TMC leader Susanta Pal performed sit-ups on stage as he joined the BJP. He held his ears and did sit-ups asking for "forgiveness" for staying with @MamataOfficial's Trinamool Congress. #BengalMaangePoribortanpic.twitter.com/LieKYUq36F