पहली पुण्यतिथि पर नेताओं ने किया सुषमा स्वराज को याद, दी श्रद्धांजलि

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘पूर्व केंद्रीय मंत्री, सरलता व सौम्यता की प्रतिमूर्ति, मृदुभाषी एवं प्रखर वक्ता, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन.'' सुषमा स्वराज को जन-जन की नेता बताते हुए नड्डा ने कहा कि उन्होंने सदैव जनसेवा को ही प्राथमिकता दी. राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा किए गए कार्य व संघर्ष अविस्मरणीय रहेंगे.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अपनी ‘‘प्रेरणा'' बताया और कहा ‘‘आज, पहले से कहीं ज्यादा उनकी याद आती है.'' पिछले साल लोकसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी. जयशंकर 2015 से 2018 तक भारत के विदेश सचिव रहे. उस वक्त सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थीं.

Today, more than ever, remember her fondly.



Always an inspiration. @SushmaSwarajpic.twitter.com/JRlR3nKpT5