राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनोहर पर्रिकर के बेटे ने किया Tweet, कहा- 'राहुल गांधी के लिए यह...'

राफेल मामले (Rafale Deal) में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट के बाद पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ BJP नेता दिवंगत मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी के लिए 'सीखने लायक सबक' है. उत्पल पर्रिकर (Utpal Parrikar) ने कहा, 'राफेल पर फैसला आ गया है और मैं आशा करता हूं कि यह राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए सीखने लायक सबक है.' उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें संदेह का लाभ दे सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया और जिस तरह वह राजनीति के लिए मेरे बीमार पिता के पास गए थे, उसमें उनके राजनीतिक खेल की कुत्सित योजना रही.' वह 29 जनवरी को बीमार चल रहे गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) से राहुल गांधी द्वारा मुलाकात करने का जिक्र कर रहे थे.

#RafaleVerdict is out and I hope this is a good learning experience for @RahulGandhi . I can give benefit of doubt that he did all this as part of Ill-planned political game, just the way he used visit to my ailing father for politics. (1/3)