भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ बोले- 'धार्मिक आज़ादी के लिए एक साथ खड़े हों'

कई मुद्दों पर अमेरिका से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ (Mike Pompeo) और विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई. मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और समाधान खोजने पर सहमति बनी. इस दौरान माइक पोम्पिओ (Mike Pompeo) ने कहा कि सबके लिए धार्मिक आज़ादी को लेकर एक साथ खड़े होना चाहिए. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के 4 बड़े धर्मों का जन्म स्थान है. आइये उठ खड़े हों. सबके लिए धर्म की आज़ादी को लेकर एक साथ खड़े हों. अधिकारों के लिए खुलकर बोलें, क्योंकि जब भी हम इन पर समझौता करते हैं, दुनिया का नुकसान ही होता है.

US Secretary of State Mike Pompeo in Delhi: Right now, we have two leaders in President Trump and PM Modi, who are not afraid to take risks where its appropriate. Let's see each other with new eyes and embrace the age of ambition. pic.twitter.com/DWF14ppbEH