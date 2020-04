इस राज्य में लॉकडाउन के दौरान सोमवार से कुछ घंटों के लिए खुलेंगी शराब की दुकानें

देश में कोरोनावायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है. कोरोनावायरस के बढ़ते कहर को देखने हुए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाने पर विचार हो रहा है. कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. इस बीच असम सरकार ने सोमवार से शराब की दुकानों को कुछ घंटों तक खोलने का फैसला लिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक सरकारी आदेश में यह कहा गया कि असम में सोमवार से शराब की दुकानें, बॉटलिंग प्लांट आदि सीमित घंटों के लिए खुलेंगे.' बता दें कि असम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 और 1 शख्स की मौत हो चुकी है.



Liquor shops, bottling plants and breweries in Assam to open for limited hours from Monday: Order