पीएम मोदी बोले, जनकपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए नेपाल को 100 करोड़ रुपये देगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों की नेपाल यात्रा पर जनकपुर पहुंच चुके हैं. यहां एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया. पीएम को गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया. यहां से पीएम सीधे जानकी मंदिर गए जहां पूजा-अर्चना के बाद रामायण सर्किट और जनकपुर-अयोध्या बस सेवा को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद पीएम बारहबीघा ग्राउंड में नेपाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं. दोपहर में प्रधानमंत्री नेपाल की राजधानी काठमांडु पहुंचेंगे. पिछले चार सालों में पीएम मोदी का तीसरा नेपाल दौरा होगा. इस दौरे में दोनों देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर होगा. साथ ही रक्सौल और काठमांडु रेल लिंक पर भी बात होने की संभावना है.

Nepal: Prime Minister Narendra Modi at civic reception in Janakpur pic.twitter.com/OfH1GV1Lqm

PM Narendra Modi & Nepalese PM KP Sharma Oli flag off the Indo-Nepal bus service from #Nepal's Janakpur to Uttar Pradesh's Ayodhya. pic.twitter.com/4cxRf64cOM