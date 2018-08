मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के खिलाफ जंतर-मंतर पर राजद का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल भी पहुंचे

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेपकांड मामले (Muzaffarpur shelter home rape case) को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में बच्चियों के साथ हुई हैवानियत के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई विपक्षी दलों के नेता धरना दे रहे हैं. धरने में पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती, सीपीआई के नेता डी राजा के साथ कई और नेता मौजूद हैं. तेजस्वी यादव के मुताबिक इस विरोध-प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आएंगे. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह राजद के देशव्यापी धरना को अपना समर्थन देगी. उधर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तेजस्वी यादव के आह्वान पर दिल्ली में आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिये दिल्लीवालों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है.दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘दिल्ली के लोगों से अपील है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिये आज जंतर मंतर पर शाम पांच बजे जरूर आएं.’’ केजरीवाल स्वयं इस धरने में शामिल होने की सहमति पहले ही दे चुके हैं. ‘‘भारत माता की बेटियों की सुरक्षा’’ की मांग करते हुये जंतर मंतर पर राजद द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में तेजस्वी और केजरीवाल के साथ ही अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शरीक होंगे. इस दौरान प्रदर्शन के बाद मुजफ्फरपुर सामूहिक बलात्कार कांड की पीड़ित बच्चियों को न्याय दिलाने की मांग करते हुये ‘कैंडिल मार्च’ भी आयोजित किया गया है. केजरीवाल से पहले तेजस्वी ने भी शनिवार सुबह दिल्ली वालों से प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया.उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘भारत माता की बेटियों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली वाले आज शाम जंतर मंतर पर एकत्र हों.’’

- केजरवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी पहुंचे



Delhi CM Arvind Kejriwal arrives at Jantar Mantar to join the protest against Bihar government led by RJD on the Muzaffarpur shelter home case. pic.twitter.com/u7s1CFmYbo