दिग्विजय सिंह का आरोप, "PM खुद को 'ताकतवर-निर्णायक' साबित करने के लिए पहले कदम उठाते हैं, फिर..."

दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, "अगर प्रधानमंत्री के पास देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर स्पष्ट विजन और समझ होती तो वह लोगों को वापस लौटने के लिए कम से कम 3-4 दिन का समय जरूर देते."

If PM had the Vision and Understanding of the obvious consequences of a National Lockdown to give them at least 3-4 days to return. Only if he had announced National Lockdown on 20/03/2020 from 25/03/2020 in stead of “Janta Curfew and ताली थाली” on 22/03/2020. — digvijaya singh (@digvijaya_28) May 12, 2020

उन्होंने आगे लिखा- "प्रधानमंत्री के साथ समस्या है कि यह साबित के लिए कि वह एक ताकतवर-निर्णय लेने वाले PM हैं, वह पहले काम करते हैं और बाद में अपने द्वारा उठाए गए कदमों के नतीजे के बारे में सोचते हैं. नोटबंदी, जीएसटी और अब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (National Lockdown).उन्होंने 31 जनवरी 2020 से कोई कदम नहीं उठाया, जब देश में कोरोनावायरस का पहला मामला आया. उसके 40-50 दिन बाद कदम उठाया है."

Problem with PM is, to prove that he is a “Powerful Decisive” PM he Acts first and thinks of Consequences of his Action later. Demonetisation GST and now National Lockdown. He took no Action from 31/01/2020 when 1st case of Corona in India was detected and acted 40-50 days later. — digvijaya singh (@digvijaya_28) May 12, 2020

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि उन्होंने (PM) ने बिना नए नोटों की छपाई के 87 प्रतिशत नोटों को बंद कर दिया. बिना पूरी तैयारी के जीएसटी लागू किया और बिना एक्जिट प्लान के लॉकडाउन. भारत सरकार अब भी उचित एक्जिट नीति के लिए अंधेरे में तलाश कर रही है. रोज-रोज जारी होने वाले दिशानिर्देश इसी का परिणाम है. इससे भ्रम फैल रहा है.

He Demonetised 87% of currency without printing new notes. He implemented GST without making the System Fool Proof & now National Lockdown without a well thought out Exit Plan. GOI is still groping in the dark of a proper Exit Policy. Issuing Guidelines everyday Result - CHAOS!! — digvijaya singh (@digvijaya_28) May 12, 2020

