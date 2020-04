देश के इस राज्य में बढ़ेगा लॉकडाउन, राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला...

Telangana Cabinet decides to extend #CoronavirusLockdown in the State till May 7. The cabinet will take stock of the situation on May 5. pic.twitter.com/Dm44gLA4TX

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि, तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 858 है और अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में 186 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं.'

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि प्रवासी मजदूरों को 1500 रुपये दिए जाएंगे, जिसका परिवार तेलंगाना में रह रहा है.



Govt will provide ration & Rs 1500 to migrant labourers who have families in Telangana & ration to those who stay alone. The Cabinet has approved a 10 per cent increase in gross salaries of police personnel who are working without caring for their lives: CM K Chandrasekhar Rao pic.twitter.com/vfCBczxiOS