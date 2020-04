लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें हुईं रद्द, टिकट कैंसिल किए बिना ही वापस मिल जाएगा पैसा

आईएआरसीटीसी ने अपने वेबसाइट पर दी सूचना में कहा कि Covid-19 खतरे और एहतियाती उपाय करते हुए अगले आदेश तक सभी ट्रेनों के लिए बुकिंग को निलंबित किया गया है.

For trains cancelled by Indian Railways, full refund will be provided automatically by IRCTC. Users need not cancel their e-tickets. Full fare will be credited back into users accounts from which payment was made:Indian Railway Catering and Tourism Corporation