Lok Sabha Election 2019 : एग्जिट पोल से उत्साहित एनडीए के नेताओं की डिनर पार्टी आज

एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं का आज शाम भोज होगा. शाम को 7.30 बजे दिल्ली के अशोक होटल में इस गठबंधन के नेता इकट्ठा होंगे. 23 मई के आने वाले नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में ज्यादातार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं. हालांकि विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं. उनका कहना है कि केंद्र में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इसके साथ ही साजिश की आशंका जाहिर की है. पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखण्ड और प्रदेश के अन्य कुछ हिस्सों से प्राप्त खबरों के मुताबिक विपक्षी दलों का आरोप है कि एग्जिट पोल पूरी तरह 'मैनेज' हैं और यह आगामी 23 मई को मतों की गिनती करने जा रहे कर्मियों पर गड़बड़ी के लिये दबाव बनाने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का हथकंडा है. जालौन के सपा जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव ने कहा कि मतगणना में अधिकारियों और कर्मचारियों पर गड़बड़ी करने के लिये मानसिक दबाव बनाने के मकसद से झूठा एग्जिट पोल दिखाया गया है. वहीं, इसी जिले के बसपा प्रमुख हीरालाल चौधरी का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी को छुपाने के लिये बीजेपी ने मीडिया को दबाव में लेकर गलत एग्जिट पोल प्रसारित करवाया है. कांग्रेस के जिला प्रमुख श्यामसुंदर चौधरी का मानना है कि चूंकि केन्द्र और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वह चाहे जो भी अफसरों पर दबाव बना सकते हैं. एग्जिट पोल गलत हैं. हालांकि भाजपा की जिला इकाई प्रमुख नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रवाद और किसानों के लिये काम किया है, इसलिये जनता ने हमें वोट दिया है. विपक्षी दलों के आरोप निराधार हैं. उधर, रुहेलखण्ड के विभिन्न जिलों में भी गैर भाजपा दलों ने एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए कहा है कि 23 मई को सच्चाई सामने आ जाएगी.

Bihar Chief Minister and JD(U) leader Nitish Kumar to attend the dinner hosted by BJP President Amit Shah for NDA allies in Delhi today. (file pic) pic.twitter.com/diL6aFOhvF