मोदी जी से मेरी बहस करा दो, भाग जाएंगे, वह डरपोक आदमी हैं: राहुल गांधी

लोकसभा चुनाव 2019 (LoK Sabha Election) से ठीक पहले कांग्रेस (Congress)की नजर अल्पसंख्यक वोटरों पर है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करते हुएराहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने पीएम मोदी ौर बीजेपी के साथ-साथ आरएसएस (RSS) संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी देश के पीएम को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला होना चाहिए, नहीं तो ऐसे पीएम को हटा देना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस नागपुर से देश चलाना चाहता है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला और एक बार फिर से डिबेट करने की चुनौती दी. राहुल गांधी ने कहा कि 'मोदी जी से मेरी बहस करा दो, भाग जाएंगे, वह डरपोक आदमी हैं''.

BJP और RSS को कांग्रेस हराएगी

राहुल गांधी ने कहा कि आप नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि उनके चेहरे पर घबराहट है. नरेंद्र मोदी जी को पता लग गया है कि देश को बांटकर, नफरत फैलाकर हिन्दुस्तान पर राज नहीं कि जा सकता. हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को देश को जोड़ने का काम कर करना चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए. पांच साल पहले कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है, 15 साल राज करेंगे. आज कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी हैं. चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, करप्शन की बात हो, जहां भी आप देखेंगे मोदी जी की सच्चाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश को बताई है. 2019 में नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस को कांग्रेस हराने जा रही है.

When you see Mr. Modi's face today, you can see fear. He has realised that by dividing the nation he cannot govern the country, and people will remove him, if he does: Congress President @RahulGandhi#MeraSamvidhaanMeraSwabhimanpic.twitter.com/bCddiQGmym