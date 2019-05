ममता बनर्जी का एक और हमला: बीजेपी बाबू, आप 'जय श्री राम' तो बोलते हैं, मगर अब तक एक भी राम मंदिर बनाया?

लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खूब सियासी हमला देखने को मिल रहे हैं. सोमवार को विष्णुपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी बाबू, आप कहते हैं कि जय श्री राम, मगर क्या आपने अब तक एक भी राम मंदिर बनाया? चुनाव के समय में रामचंद्र आपकी पार्टी के एजेंट बन जाते हैं, आप कहते हैं कि राम चंद्र मेरे पार्टी के चुनावी एजेंट हैं. आप जय श्रीराम कहते हैं और दूसरों को भी जबरदस्ती बोलने को कहते हैं.

हर व्यक्ति को 'जय श्री राम' बोलने के लिए बाध्य करने की कोशिश कर रही है बीजेपी: ममता बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि ‘जय श्री राम' भाजपा का नारा है और वह हर व्यक्ति को यह नारा लगाने के लिए बाध्य करने की कोशिश कर रही है. ममता बनर्जी ने विष्णुपुर में चुनावी रैलियों में पूछा, ‘क्या चुनाव आने पर राम चंद्र भाजपा के चुनावी एजेंट बन जाते हैं?' उन्होंने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, वो बोलने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता. पश्चिम बंगाल की संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही है जो भगवा पार्टी बनाना चाह रही है.

W Bengal CM Mamata Banerjee in Bishnupur: You BJP babu, you say 'Jai Sri Ram' but have you built even one Ram temple? At the time of elections Ram Chandra becomes your party agent, you say 'Ram Chandra is my election agent'. You say 'Jai Sri Ram' & force others to say it.(6.5.19) pic.twitter.com/FlPtKPZtaw