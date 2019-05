लोकतंत्र के पर्व का अनोखा रंग, पिता का अंतिम संस्कार पूरा कर सीधे वोट डालने पहुंचा शख्स

Lok Sabha Elections 2019 Phase 5 Voting: लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण के लिए 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान जारी है. लोकसभा की 51 सीटों पर जारी वोटिंग के बीच मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व का एक अलग नजारा देखने को मिला, जब एक शख्स ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा कर सीधे पोलिंग बूथ पहुंच अपने अधिकार का इस्तेमाल किया. मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में शख्स ने पिता का अंतिम संस्कार पूरा कर पोलिंग बूथ पहुंचा और वोट डाला.

समाचार एजेंसी एएनआई ने तस्वीर जारी की है, जिसमें यह शख्स सफेद कपड़े में और सिर मुंडवाकर दिख रहा है. अमूमन किसी के अंतिम संस्कार के दौरान ही ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, जिसमें यह शख्स दिख रहा है. इस पर कई ट्विटर यूजर इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा - 'ब्रिलिएंट. ऐसे लोग ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. आपको सलाम भाई.'

Madhya Pradesh: A man in Chhatarpur arrives to vote, after his father's last rites earlier today. #LokSabhaElections2019#Phase5pic.twitter.com/99YoCEJ7Ch