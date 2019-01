अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात पर AAP-कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज, जानें शीला दीक्षित ने क्या कहा

दिल्ली की राजनीति में अभी संभावनाओं का दौर खत्म नहीं हुआ है. गुरुवार को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) के बीच मुलाकात हुई तो एक बार फिर से अटकलों का बाजार गरमा गया कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर रही है? सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित की तस्वीर वायरल होने लगी और एक बार फिर से कांग्रेस-आप गठबंधन की अटकलों को हवा मिल गई. इस बाबत जब शीला दीक्षित से पूछा गया तो उन्होंने गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी अरविंद केजरीवाल से कोई बात नहीं हुई है और जब हम कोई फैसले लेंगे तो मीडिया को बता देंगे.

दिल्ली के 'दरवाजे' अब भी बंद नहीं, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, क्या बनेगी गठजोड़ की बात?

अरविंद केजरीवाल से मुलाक़ात की वायरल तस्वीर पर एनडीटीवी से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित ने कहा कि 'मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई. जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब हम कोई फैसला लेंगे तो आप को बता देंगे. अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है और मैं बताऊंगी भी नहीं'. आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? कितनी दफ़ा हमने कहा दिया है कि 'we are having no alliance'.

दरअसल, गुरुवार को इस बाबत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों एक दूसरे से गर्म जोशी के साथ मिले. शीला दीक्षित ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़ा और उनसे बात भी की. सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) के बीच यह मुलाकात उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई. इस मुलाकात के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की अकटलें लगाई जाने लगी हैं.

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उनकी पार्टी एक समय शीला दीक्षित के धुर विरोधी थे और उन्होंने शीला दीक्षित को सत्ता से हटाने के नाम पर ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी. कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने किसान रैली के दौरान स्टेज साझा किया था. उसके बाद से ही कांग्रेस और आप के बीच लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के कयास लगाए जाने लगे थे.

