कोरोना वायरस महामारी के दौर में झारखंड के एक गांव में चल रही 'लाउडस्पीकर क्लास'

बनकाठी गांव की मिडिल स्कूल के हेडमास्टर श्याम किशोर सिंह महामारी के कारण स्कूल बंद होने से परेशान अपने 200 छात्रों के शिक्षण के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है. उन्होंने पूरे गांव में पेड़ों और दीवारों पर कई लाउडस्पीकर लगवा दिए हैं. उनके छात्र-छात्राएं गांव के अलग-अलग स्थानों पर लाउडस्पीकर के पास में बैठकर कक्षाएं अटैंड करते हैं. यह कक्षाएं रोज दो घंटे की होती हैं. यह कक्षाएं 16 अप्रैल से लग रही हैं.

हर दिन सुबह 10 बजे क्लास शुरू होती हैं. क्लास रूम में पांच टीचर माइक्रोफोन के जरिए पढ़ाते हैं. इस क्लास के वीडियो में साफ दिखता है कि छात्र एक-दूसरे से दूरी बनाकर बैठते हैं. शिक्षक विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं और विद्यार्थी बाकायदा सामान्य क्लास की तरह ही उसे अपनी नोट बुक में लिखते हैं. एक छात्र कहता है कि शिक्षक से दूरी होने के बावजूद इन कक्षाओं में सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है.

