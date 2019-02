कानपुर-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस के जनरल कोच के टॉयलेट में लो-इंटेंसिटी ब्लास्ट

कानपुर-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस में कानपुर के पास बुधवार को कम तीव्रता का विस्फोट हुआ. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बराजपुर स्टेशन के पास रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बे के टॉयलेट में उस समय विस्फोट हुआ जब शाम 7 बजकर 10 मिनट पर ट्रेन वहां खड़ी थी. स्टेशन कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है.

Railway Ministry: Anti Terrorist Squad (ATS) is present at the site and after they give clearance, will the train be despatched. Rail traffic is being dealt through other 2 railway lines available; There were no injuries or casualties in the incident. https://t.co/Oo7q8ETDvS