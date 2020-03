उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस के छह वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का दिया आदेश

दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को दिल्ली पुलिस के उपायुक्त स्तर के छह अधिकारियों के तबादले के आदेश दिये. दिल्ली पुलिस के नये आयुक्त एस एन श्रीवास्तव के 29 फरवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद हुए पहले तबादले में 2008 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चिन्मय बिस्वाल को मुख्यालय में उपायुक्त बनाया गया है. बिस्वाल के अलावा पांच अन्य अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिसमें मोहम्मद अख्तर रिजवी, मंजीत, जितेंद्र मणि, निषांत गुप्ता शामिल हैं.

Deputy Commissioner of Police (Land & Building) Mohammad Akhtar Rizvi has been posed as additional DCP of North East Delhi, Jitendra Mani has been appointed as the DCP (Land & Building) and Nishant Gupta has been given the charge of Additional DCP of recruitment. https://t.co/JHp34Zo3d0