यूपी : स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आज से शुरू हुई लखनऊ मेट्रो, इन बातों का रखा जाएगा ध्यान

लखनऊ मेट्रो सोमवार को सुबह सात बजे से शुरू हो गई है. इसके लिए बकायदा कोविड को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं. वहीं, लखनऊ मेट्रो पर कई नई तकनीकी शुरू की गई हैं, ताकि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो सके.

Lucknow Metro services have resumed from 7am today, following preventive measures against #COVID19pic.twitter.com/mGCCmB23N7