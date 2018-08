M Karunanidhi's death LIVE : करुणानिधि को मरीना में जगह मिलेगी? मद्रास HC में सुबह 8 बजे से सुनवाई

एम करुणानिधि का निधन और अंतिम संस्कार LIVE UPDATES :

This is a great loss for Tamil Nadu. My deep condolences to his family members & DMK party workers: Tamil Nadu CM E Palaniswami after paying last respects to former Tamil Nadu CM M #Karunanidhi at Chennai's Rajaji Hall pic.twitter.com/bm2I3oiZub — ANI (@ANI) August 8, 2018

Tamil Nadu Chief Minister E Palaniswamy & Deputy CM O Panneerselvam at Chennai's Rajaji Hall where mortal remains of former Tamil Nadu CM M #Karunanidhi are kept. pic.twitter.com/WPcwZfWrPN — ANI (@ANI) August 8, 2018

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि (M Karunanidhi) का मंगलवार को निधन (Karunanidhi Death) हो गया. एम करुणानिधि 94 साल के थे. पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि काफी समय से बीमार चल रहे थे. बीते दिनों 28 जुलाई को तबीयत बिगड़ने के बाद चेन्नई के कावेरी कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मगर मंगलवार की शाम 6 बजकर 10 मिनट पर करुणानिधि का निधन हो हो गया. एम करुणानिधि के निधन के बाद भारतीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ पड़ी. द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. तमिलनाडु सरकार ने विपक्षी द्रमुक को उसके दिवंगत नेता पूर्व मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि को दफनाने के लिए मरीना बीच पर जगह देने से इनकार कर दिया और उसे इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री सी राजगोपालचारी और के कामराज के स्मारकों के समीप जगह देने की पेशकश की. सरकार के इस कदम पर विवाद पैदा हो गया है और अब यह मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर आज 8 बजे सुनवाई होगी. करुणानिधि को दफनाने के मामले में तमिलनाडु सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. यानी सुबह 8 बजे एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी. मंगलवार की रात में भी इस मामला पर कोर्ट में सुनवाई हुई.- तमिलानाडु के सीएम पलानीस्वामी ने एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि तमिलनाडु के लिए यह बड़ी क्षति है. उनके परिवार और कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी संवेदना.- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम चेन्नई के राजाजी हॉल पहुंचे, जहां एम करुणानिधि का शव रखा गया है.- करुणानिधि को दफनाने के मामले में तमिलनाडु सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. यानी सुबह 8 बजे एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी.- पार्टी प्रमुख एम. करूणानिधि के निधन के बाद द्रमुक ने आज रात एक सप्ताह लंबे शोक की घोषणा करते हुए कहा कि इस दौरान पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा.

#Visuals from Chennai's Rajaji Hall where mortal remains of former Tamil Nadu CM M #Karunanidhi are kept. pic.twitter.com/dXoA1L0BTN — ANI (@ANI) August 8, 2018

Chennai: Ambulance carrying mortal remains of former Tamil Nadu CM M #Karunanidhi arrives at Rajaji Hall. pic.twitter.com/y2t5WPfndy — ANI (@ANI) August 8, 2018

Chennai: Mortal remains of former Tamil Nadu CM M Karunanidhi being taken from Kanimozhi's residence in CIT Colony to Rajaji Hall. pic.twitter.com/X5B55BHUFe — ANI (@ANI) August 7, 2018

Chennai: Police resort to lathi-charge to control the crowd gathered outside Kanimozhi's residence in CIT Colony where mortal remains of former Tamil Nadu CM M #Karunanidhi are kept pic.twitter.com/8YTPmEOc1W — ANI (@ANI) August 7, 2018

- एम करुणानिधि के पार्थिव शरीर को एंबुलेंस से चेन्नई के राजाजी हॉल लाया गया है. राजाजी हॉल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम जमा है. यहां लोग उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे.- तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि का पार्थिव शरीर राजाजी हॉल पहुंच गया है. यहां आमलोगों से लेकर तमाम नेता और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे.- तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि के पार्थिव शरीर को सीआईटी कॉलोनी स्थित कनिमोई के घर से राजाजी हॉल ले जाया जाया गया. यहां नेता, पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे.- पुलिस को सीआईटी कॉलोनी स्थित कनिमोई के घर के बाहर इकट्ठे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा.- तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का पार्थिव शरीर सीआईटी कॉलोनी स्थित कनिमोझी के घर पहुंचा.- मरीन बीच पर करुणानिधि को दफनाने के लिए जगह देने की मांग के मामले को कोर्ट ने सुबह 8 बजे तक स्थगित कर दिया है. डीएमके ने तमिलनाडु के मरीना बीच पर करुणानिधि को दफनाने के लिए जमीन की मांग की है.- बिहार सरकार ने करुणानिधि के निधन पर दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है.- तमिल सुपरस्टार रजनीकांत करुणानिधि के अंतिम दर्शन के लिए उनके गोपालपुरम स्थित आवास पहुंचे.- करुणानिधि को मरीना बीच पर दफनाए जाने के लिए रामेश्वरम में नारेबाजी करते डीएमके समर्थक. बता दें कि अन्नाद्रमुक सरकार ने मरीना बीच पर जगह देने से इनकार कर दिया है.- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चेन्नई पहुंची. एमके स्टालिन और कनिमोझी के साथ ममता.- मरीना बीच पर एम करुणानिधि को दफनाए जाने की जगह देने के लिए डीएमके समर्थकों ने नारेबाजी की.- डीएमके प्रमुख के अंतिम दर्शन के लिए घर के बाहर जमा हुई समर्थकों की भीड़- करुणानिधि को मरीना बीच पर दफनाने के संबंध में द्रमुक की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रात साढ़े दस बजे सुनवाई कर सकती हैं : अदालती सूत्र- करुणानिधि के निधन के चलते कल दिल्ली, सभी राज्यों की राजधानियों और पूरे तमिलनाडु में राष्ट्रीय ध्वज(तिरंगा) आधे झुके रहेंगे: केंद्रीय गृह मंत्रालय- केंद्र सरकार ने करूणानिधि का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने का फैसला किया- कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि के निधन के बाद राज्य में एक दिन का शोक घोषित किया.- चेन्नई के कावेरी अस्पताल से एम्बुलेंस में निकला करुणानिधि का पार्थिव शरीर, पूर्व सीएम के गोविंदपुरम स्थित आवास ले जाया जाएगा.- अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा करुणानिधि को दफनाने के लिए मरीना बीच पर जगह देने से इनकार पर विवाद- बीजेपी नेता राम माधव ने भी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के निधन पर शोक जताया.- महान नेता के निधन की ख़बर सुनकर दुख हुआ. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है.- राष्ट्रपति कोविन्द ने ट्वीट किया, 'श्री एम करुणानिधि के बारे में सुनकर दुख हुआ. कलइनार के नाम से लोकप्रिय वह एक सुदृढ़ विरासत छोड़ कर जा रहे हैं जिसकी बराबरी सार्वजनिक जीवन में कम मिलती है. उनके परिवार के प्रति और लाखों चाहने वालों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं.'- तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक अवकाश और राज्य में सात दिन का शोक घोषित किया- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'तमिल लोगों के प्रिय कलइनार 60 साल से ज़्यादा समय तक तमिल राजनीति के मंच पर एक विशाल हस्ती बने रहे.उनके निधन से भारत ने अपना महान सपूत खो दिया है. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उन लाखों परिवारों के साथ हैं जो अपने प्रिय नेता के जाने से दुखी हैं.'- कलईनार करुणानिधि का निधन गहरा दुख देने वाला है. वे भारत के एक वरिष्ठ नेता थे.-आज मैंने अपना 'कलाईनार' को खो दिया है. यह एक ऐसे शख्‍स थें जिन्‍हें मैं कभी नहीं भूल सकता. आज मेरे जीवन का काला दिन है : रजनीकांतकरुणानिधि का रक्तचाप कम होने के बाद 28 जुलाई को उन्हें गोपालपुरम स्थित आवास से कावेरी अस्पताल भेजा गया था. पहले वह वार्ड में भर्ती थे, बाद में हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया. पिछले दो दिनों से करुणानिधि की सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी. जिसके बाद यह खबर सामने आई है. करुणानिधि की सेहत में गिरावट की खबर के बाद हजारों की संख्या में समर्थक कावेरी अस्पताल के बाहर जमा हो रहे थे और करुणानिधि की तंदुरूस्ती के लिए प्रार्थना कर रहे थे.यह भी पढ़ें : एम करुणानिधि : पटकथा लेखक से लेकर पत्रकार और कार्टूनिस्ट तक यह 'कलाईनार' इससे पहले चेन्नई के कावेरी अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी थी कि करुणानिधि की सेहत बहुत खराब है. अस्पताल की तरफ से जारी बयान के अनुसार पिछली रात से उनकी स्थिति और खराब हुई थी.अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ. अरविंदन सेल्वाराज ने कहा, 'पिछले कुछ घंटों में कलैंइगर एम करुणानिधि की नाजुक हालत में काफी गिरावट आई है. अधिकतम चिकित्सीय मदद के बावजूद उनके महत्वपूर्ण अंगों की स्थिति बिगड़ती जा रही है.' उन्होंने कहा, 'उनकी हालत बेहद नाजुक और अस्थिर है.'सैकड़ों समर्थक कावेरी अस्पताल के बाहर जमा हो रहे हैं और करुणानिधि की तंदुरूस्ती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि करुणानिधि के बेटे और द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री के. पलानीसामी के आवास पर मुलाकात की और कुछ देर उनके साथ अकेले रहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने भी शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की और स्थिति की समीक्षा की.इस बीच, द्रमुक के सैकड़ों कार्यकर्ता अलवरपेट में अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और हर मिनट भीड़ बढ़ रही है. कई को रोते हुए और नेता की प्रशंसा करने वाले नारे लगाते देखा गया है. एक महिला बेहोश हो गई और अन्य लोगों ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और होश में लाए. अस्पताल और करुणानिधि के गोपालपुरम आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. करुणानिधि की हालत को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है. प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.बता दें इससे पहले सोमवार को भी अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकर बुलेटिन में करुणानिधि की हालत बेहद नाजुक बताई गई थी. कल जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनके शरीर के महत्‍वपूर्ण अंगों को कार्य करने लायक बनाए रखना चुनौती बना हुआ है. कावेरी अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि 94 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है और वह मेडिकल सपोर्ट पर हैं. उसके अनुसार, 'द्रमुक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि का स्वास्थ्य बिगड़ा है. ज्यादा उम्र होने के कारण उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता को बनाए रखना चुनौती साबित हो रही है.'यह भी पढ़ें : राहुल गांधी ने अस्पताल में DMK चीफ करुणानिधि से मुलाकात की अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अरविन्दन सेल्वाराज ने कहा था, द्रमुक अध्यक्ष के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है और वह मेडिकल सपोर्ट पर हैं. अगले 24 घंटों में उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आता है, इसी से आगे की चीजें तय होंगी.