MP उपचुनाव : दिग्विजय सिंह के कथित ऑडियो क्लिप पर कांग्रेस की सफाई- 'कम से कम हम MLA तो नहीं खरीद रहे'

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा, 'किसी को उम्मीदवारी वापस लेने को कहना संसदीय नियमों के खिलाफ नहीं है. अगर हम किसी को अपने पक्ष में किसी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को कह रहे हैं, तो इसमें कोई अपराध नहीं है. कम से कम हम दूसरों की तरह विधायक तो नहीं खरीद रहे हैं ना. दिग्विजय सिंह के बारे में इस मामले को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो गलत है.'

To ask someone to backout is not unparliamentary conduct. If we're asking or requesting someone to back out in our favour, it's not a crime. At least, we aren't buying MLAs like others. Whatever is being interpreted about Digvijaya Singh is wrong: Congress Spokesperson K K Mishra