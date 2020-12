MP: स्कूटर-कार की टक्कर में रोड पर ही झगड़ने लगे दो लोग, 2 मिनट के अंदर कार सवार की मौत!

इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ काम करते थे और 4 दिन बाद उनकी शादी की पहली सालगिरह थी. ये घटना इंदौर बड़वानी प्लाजा कैनरा बैंक के नजदीक हुई. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 11 बजकर 13 मिनट पर झगड़ा शुरु हुआ और 11 बजकर 13 मिनट 50 सेकंड के करीब एक्टिवा सवार विकास यादव ने सिद्धार्थ सोनी से मारपीट करना शुरू कर दिया. 10 सेकेंड बाद ही यानी 11 बजकर 14 मिनट पर वहां से एक ट्रक गुजरा और इसी दौरान सड़क पर सिद्धार्थ सोनी धक्का लगने से गिर पड़ा.

A road-rage scuffle ended in unfortunate death of a youth just 4 days before his wedding anniversary the accused Vikas Yadav pushed him so hard that he fell under the wheels of a truck and was killed @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/QkuBq9Rh16