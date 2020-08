MP : कोरोना के चलते पाबंदियों को नजरअंदाज कर गोटमार मेले में की गई पत्थरबाजी, 110 लोग घायल

इस मेले के आयोजन के चलते यहां दो अतिरिक्त एसपी, सात SDOP, 10 पुलिस इंचार्ज, 30 SI और 50 ASI की तैनाती हुई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया.

Around 500 policemen including two additional Superintendents of Police, seven SDOPs, 10 Police In-charges, 30 SIs, 50 ASIs were deployed but they remained as mute spectators. Gotmar is the annual fight between people of two villages where stones are hurled at opponents. pic.twitter.com/VjxGhC4CdC