मध्य प्रदेश: राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री कमलनाथ, फ्लोर टेस्ट की मांगी तारीख

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) ने शुक्रवार को राज्यपाल लालजी टंडन से फ्लोर टेस्ट को लेकर मुलाकात की है. सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट को लेकर तारीख मांगी है. इसी महीने 16 मार्च को विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है. एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक स्पीकर फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख देंगे. बताते चले कि कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल लालजी टंडन होली की छुट्टी मनाकर गुरुवार की रात को भोपाल लौट आए हैं. राज्य के 22 विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इनमें से 19 विधायक बेंगलुरु में हैं.

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath's letter to Governor Lalji Tandon requesting 'floor test in the forthcoming session of the assembly on a date fixed by the Speaker'. pic.twitter.com/xWI6rc0RI5