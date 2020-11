मध्य प्रदेश में एक और कोरोना योद्धा (Corona Warrier) की मौत हो गई है. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्‍टर शुभम उपाध्याय (Dr. Shubham Upadhyay) ने इलाज के दौरान भोपाल के चिरायु अस्पताल में दम तोड़ दिया. शुभम पिछले 6 महीने से सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती करोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे, इसी दौरान वो भी संक्रमित हो गये थे. डॉ उपाध्याय ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से मार्च 2020 में डिग्री पूरी की और उन्हें सागर के कोविड सेंटर में ही पहली नियुक्ति मिली थी. 28 अक्टूबर को शुभम वायरस से संक्रमित हुए, कुछ दिनों तक उनका वहीं इलाज चला तबीयत बिगड़ने पर 10 नवंबर को उन्हें भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था.

A 30-year-old young doctor from Bundelkhand medical college, Sagar Dr Shubham Upadhyay succumbed to COVID-19 after battling the virus infection for almost a month at Bundelkhand medical college and then at Chirayu Hospital in Bhopal. pic.twitter.com/Dwa3YMZNdd