मध्यप्रदेश के इस शहर ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में कुछ ऐसे पाई कामयाबी...

कलेक्टर भरत यादव ने "एडवांस कांटेक्ट ट्रेसिंग" का आदेश दिया ताकि किसी भी "कड़ी" को ट्रैक किया जा सके. उन्होंने जो लोग विदेश यात्रा करके आए थे, ऐसे लगभग 600 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा, उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई. पुलिस और खुफिया नेटवर्क जुटाए गए और चार मरीजों के प्राथमिक संपर्क में आनेवाले लोगों को ना सिर्फ जबलपुर बल्कि 132 किलोमीटर दूर मंडला तक रात में ही पता लगाया गया. जिनके COVID-19 संक्रमण जैसे लक्षण थे उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Indore and Bhopal battling against rising COVID19 outbreak how Jabalpur stops the spread by breaking local transmission cycle