कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में है और उसने शिकायत दर्ज कराने के बाद भी इस शख्‍स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है. उन्‍होंने लिखा, 'महिला की ओर से पांच दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन रसूखदार होने के कारण आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.' पूर्व सीएम ने ट्वीट किया, 'शिवराज जी, आपकी सरकार के दौरान बहनों-भांजियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है. इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और महिला ओर उसकी बेटियों को न्‍याय मिलना चाहिए. '

In Betul a woman and her daughter were thrashed in public by BJP corporator after arguing over garbage being strew in front of their homes. The argument turns into blows in a few seconds.@ndtvindia@ndtvpic.twitter.com/f4vXFf5UY5