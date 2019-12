पांच साल की मासूम बच्ची के रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट परिसर में वकीलों ने पीटा, देखें - VIDEO

इंदौर के समीप महू में सात दिन पहले पांच साल की बच्ची के रेप और हत्या के आरोपी की रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट परिसर में गुस्साए वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस कर्मी आरोपी को बचाकर ले गए. बेघर मां-बाप की मासूम बच्ची की एक सप्ताह पहले बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई. इस घटना को लेकर महू सहित आसपास के क्षेत्र में लोगों में भारी गुस्सा है.

पुलिस के मुताबिक रविवार, एक दिसंबर की रात में महू में एक मंदिर के बाहर सड़क के किनारे पांच साल की बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी. इस मासूम बच्ची को रात में आरोपी एक खंडहर में ले गया और वहां रेप के बाद उसकी हत्या कर दी. आरोपी शव वहीं छोड़कर भाग गया था. सोमवार की सुबह बच्ची की लाश मिली थी.

बाद में पुलिस ने आरोपी की तलाश में सघन अभियान चालाया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिेए आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो गई. पुलिस के अनुसार आरोपी युवक विवाहित है और उसकी पत्नी गर्भवती है.

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता बोले- मुझे मकान नहीं चाहिए, बस आरोपियों को हैदराबाद एनकाउंटर की तरह मार दें गोली

मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी की पुलिस हिरासत शनिवार को खत्म हो गई. इस पर पुलिस ने उसे आज कोर्ट में पेश किया. आरोपी को पुलिस जैसे ही लेकर अदालत परिसर में पहुंची, वहां मौजूद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी. पुलिस कर्मी आरोपी को घेरे में लेकर, बचाकर ले गए. कोर्ट परिसर में मौजूद वकील और आम लोग आरोपी को सौंपने की मांग कर रहे थे.

कोलकाता: 6 साल की मासूम को बाथरूम में बंद कर पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

मासूम लड़की के बलात्कार और जघन्य हत्याकांड के इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द चालान पेश करके सुनवाई शुरू कराने की कोशिश में जुटी है. यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की संभावना है. इसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है.

उन्नाव रेप पीड़िता के दर्द से कहराते हुए आखिरी शब्द थे, 'भईया, हमें बचा लीजिए'

पुलिस आरोपी को रिमांड के दौरान घटनास्थल पर ले गई और सबूत एकत्रित किए. पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्यों, सैंपलों को एफएसएल भेज दिया है.

Indore: Lawyers present at court premises attempted to thrash an accused in a minor girl rape case. The accused was brought to the court for a hearing in the case. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/VyVyZerlkb