मध्य प्रदेश के शख्स ने गरीब बच्चों को IAS, IPS बनाने का उठाया बीड़ा, ओपन स्कूल चलाकर दे रहा मुफ्त शिक्षा

मध्य प्रदेश में एक शख्स ने गरीब बच्चों को IAS, IPS बनाने का बीड़ा उठाया है. जबलपुर में रहने वाले पराग दीवान नाम के एक शख्स का कहना है कि वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर IAS, IPS बनाना चाहता है. पराग दीवान जबलपुर के गौरीघाट में नर्मदा नदी के किनारे गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं. वो कई साल से इसी तरह बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं. उनका कहना है कि, "मैंने अपनी माँ की मृत्यु के बाद 2016 में इस वर्ग की शुरुआत की जो कम उम्र के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते थे".

Around 120 students attend the class. I want at least one of my students to qualify for IAS and one for IPS. I am planning to open a school for children from underprivileged families where senior students will teach juniors: Parag Deewan in Jabalpur (12.11.2020) https://t.co/BXv8ZwkOVn