MP: शक्ति परीक्षण से पहले दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान समेत BJP नेताओं की बैठक, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे 

मध्य प्रदेश विधानसभा में 16 मार्च (सोमवार) को होने वाले शक्ति परीक्षण (Floor Test) से पहले बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों पार्टियों के अंदर गहमागहमी का माहौल है. इसी क्रम में, दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर के घर में बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है. इस बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं. हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और चार बार सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होने के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं. कल विधानसभा में कमलनाथ सरकार के बहुमत साबित करने से पहले बीजेपी नेताओं की यह बैठक अहम मानी जा रही है.

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamal Nath) ने राज्यपाल के सोमवार को फ्लोर टेस्ट कराए जाने के निर्देश के बाद रविवार को 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई. राज्यपाल लालजी टंडन (Lalji Tandon) ने बहुमत परीक्षण के निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है, 'मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च, 2020 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा और मेरे अभिभाषण के तुरंत बाद एकमात्र कार्य विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा. विश्वासमत मत विभाजन के आधार पर बटन दबाकर ही होगा और अन्य किसी तरीके से नहीं किया जाएगा.'

Jyotiraditya Scindia arrives at the residence of Union Minister and BJP leader Narendra Singh Tomar for a meeting, ahead of floor test at #MadhyaPradesh Assembly tomorrow. https://t.co/aKe6AZl1uMpic.twitter.com/LNlHl55qu5