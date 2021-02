मध्य प्रदेश : महिला के कंधे पर जेठ को बैठाकर ससुराल वालों ने 3 किमी. तक चलने को किया मजबूर

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला शादीशुदा है. उसने कहा, ''मेरी पहली सुसराल ग्राम बांसखेडी है, मैं ग्राम दगड़फला ग्राम पंचायत राय बमोरी विधानसभा की रहने वाली हूं. अपने पति के द्वारा मुझे छोड़ने की बात और दूसरे के साथ रहने की बात से सहमत होकर मैं अपने विवाहित पति को उसकी मर्जी से छोड़कर एक अन्य युवक के साथ ग्राम सागई में रहने लगी.''

A married tribal woman in Guna was beaten up, shamed and forced to carry her relatives on her shoulders as punishment @ndtv@ndtvindia@NCWIndia@sharmarekha@ChouhanShivraj@drnarottammisra@OfficeOfKNath@manishndtv@GargiRawat@vinodkapri@rohini_sghpic.twitter.com/H8ZJL8m86g