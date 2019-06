मदरसों से नाथूराम गोडसे, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग पैदा नहीं होते : आज़म खान

आमतौर पर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले समाजवादी पार्टी (SP) नेता आज़म खान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे तथा BJP की नवनिर्वाचित सांसद का एक साथ ज़िक्र करते हुए कहा, "मदरसे नाथूराम गोडसे और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को पैदा नहीं करते..." समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में आज़म खान ने कहा, "मदरसे नाथूराम गोडसे के स्वभाव वालों या प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी शख्सियतों को पैदा नहीं करते... पहले घोषित करें कि नाथूराम गोडसे के विचारों का प्रचार करने वाले लोकतंत्र के दुश्मन घोषित किए जाएंगे, आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी करार दिए गए लोगों को इनाम नहीं दिया जाएगा..."

Azam Khan, SP: Religious teachings are imparted at madrasas. At the very same madrasas, English, Hindi & Maths are taught. This has always been done. If you want to help, improve their standard. Build buildings for madrasas, provide them furniture & midday meal facility. (11.06) pic.twitter.com/ElxM5c7Crl