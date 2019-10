कांग्रेस नेता ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला देश को नष्ट कर देगा, 3 महीने हो गए हैं, क्या देश नष्ट हो गया : PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पर्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कश्मीर में हिंदू तो बीजेपी सरकार वहां से अनुच्छेद 370 नहीं हटाती. इसके बाद पीएम मोदी ने वहां आए लोगों से पूछा कि क्या आप लोग देश की अखंडता और एकता में भी हिंदू-मुस्लिम देखते हैं. उन्होंने कहा कि जब भी इतिहास में अनुच्छेद 370 की चर्चा की जाएगी और जो फैसला लिया गया है उसको विरोध और हंसी उड़ाने वाले बयानों को भी याद किया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि एक कांग्रेस नेता ने कहा था कि यह फैसला देश को नष्ट कर देगा. तीन महीने हो गए हैं, क्या देश नष्ट हो गया...? एक अन्य कांग्रेस नेता ने कहा था कि हमने अनुच्छेद 370 को खत्म कर कश्मीर गंवा दिया है... क्या हमने कश्मीर गंवा दिया...? अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं इंतज़ाम कर दूंगा..."

PM: A Congress leader had said,this decision will destroy the country,it's been 3 months,has the country been destroyed?Another Congress leader said that we've lost Kashmir by abrogating Art370,have we lost Kashmir?If you want to go to Kashmir let me know, I'll make arrangements. https://t.co/9Br8F0Y9HSpic.twitter.com/IY9YvwuY7G