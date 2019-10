Maharashtra Assembly Elections 2019: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का BJP पर निशाना- सावरकर नहीं, सीधे नाथूराम गोडसे को दें भारत रत्न

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बुधवार को महाराष्ट्र चुनाव (Maharashtra Assembly Election) के लिए भाजपा के घोषणापत्र में भारत रत्न के लिए विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) के नाम को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि पार्टी को सीधे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए. नागपुर में मीडिया से बात करते हुए तिवारी ने कहा, 'सावरकर पर केवल महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जबकि नाथूराम गोडसे ने हत्या को अंजाम दिया था. इस वर्ष हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर एनडीए सरकार को सावरकर की जगह सीधे गोडसे को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए'

महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए महाराष्ट्र भाजपा ने हिन्दुत्व के पैरोकार सावरकर और 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्येातिबा फुले तथा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई थी.

