Live Updates: किशन कठोरे का नाम वापस लेने पर देवेंद्र फडणवीस बोले- परंपरा बरकरार रखने के लिए उठाया कदम

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, '' हमने विधानसभा स्पीकर के पद के लिए किशन कठोरे को नामित किया था लेकिन सर्वदलीय बैठक में अन्य दलों ने हमसे अनुरोध किया कि स्पीकर को निर्विरोध चुने जाने की परंपरा रही है इसलिए हमने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया''

BJP's Devendra Fadnavis in state assembly: We had nominated Kisan Kathore for the post of assembly speaker, but in all-party meeting, other parties requested us&its has been a tradition that speaker is appointed unopposed, so we accepted the request&withdrew our candidate's name. pic.twitter.com/GHb2fevpIs