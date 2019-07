महाराष्ट्र : औरंगाबाद में युवक को पीटा, जबरन लगवाया 'जय श्रीराम' का नारा

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हडको कॉर्नर पर गुरुवार को आधी रात में 8-10 लोगों ने एक मोटरसाइकिल चालक युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की और 'जय श्रीराम' का नारा लगाने के लिए मजबूर किया. इस बारे में बेगमपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक जटवाड़ा रोड परिसर के मुजफ्फरनगर का निवासी 28 साल का इमरान इस्माइल पटेल नाम का युवक औरंगाबाद के एक होटल में काम करता है. वह गुरुवार को रात में करीब 12 बजे होटल बंद होने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. उसे हडको एन-13 में रोड के बीच एक मोटरसाइकिल आड़ी खड़ी दिखाई दी. इस पर इमरान ने रुककर वहां पर खड़े युवकों से मोटरसाइकिल हटाने के लिए कहा.



सूत्रों ने बताया कि इमरान को देखकर वहां के आठ-दस युवक एकत्रित हो गए. उन्होंने इमरान की मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली. इस पर उनमें बहस शुरू हो गई. युवकों ने इमरान से पूछा कि वह कहां जा रहा है. उसने घर जाने की बात कही तो कुछ ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज की. उससे जबर्दस्ती 'जय श्रीराम' का नारा लगाने के लिए कहा. इमरान ने उनकी बात नहीं मानी और नारा लगाने से इनकार कर दिया. इस पर उसे घेरकर खड़े युवकों ने मारपीट की. डर के मारे मोटरसाइकिल सवार ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाना शुरू कर दिया.

मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, इस वजह से हुई थी मौत

मारपीट के कारण इमरान के शोर मचाने से आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए. उनमें से गणेश भाऊ नाम के व्यक्ति ने इमरान को युवकों के चंगुल से छुड़ाया और घर भेज दिया. इसके बाद शुक्रवार को सुबह इमरान ने बेगमपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई.

Maharashtra: A man allegedly beaten up for refusing to chant "Jai Shri Ram" in Aurangabad. Madhukar Sawant, Police Inspector, Begampura, says, “Complaint received. Facts will be revealed after investigation completes." pic.twitter.com/Lpe0Cdlpru