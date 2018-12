महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, प्याज किसानों को 150 करोड़ की राहत

किसानों के राहत देने की कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है. राज्य के प्याज किसानों को राहत देते हुए फडणवीस सरकार ने ऐलान किया है कि प्याज के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. राज्य सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये का कोष तय किया है. इस फैसले से महाराष्ट्र के 22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.

Principal Secy of Maharashtra's Marketing Dept: Cabinet approves Rs 150 Cr as a relief to onion farmers who had to sell their produce at low prices. An ex-gratia payment at rate of Rs 200/quintal for onion sold b/w Nov 1 to Dec 15. It'll be applied to total 75 Lakh MT quantity.