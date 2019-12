महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे का ऐलान- किसानों के दो लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर स्थित राज्य विधानसभा में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों के दो लाख रुपए तक ऋण माफ किए जाएंगे. यह योजना अगले साल मार्च 2020 से लागू हो जाएगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा से वॉक आउट किया. विपक्ष की मांग है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ हो. मालूम हो कि महाराष्ट्र के नागपुर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन किसानों की पूरी कर्जमाफी और बेमौसम बारिश से हुये नुकसानों की मदद की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में झड़प हो गई थी.

