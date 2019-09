उर्मिला मातोंडकर के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को दूसरा झटका, अब इस नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) से पहले कांग्रेस को लगातार दो झटके लगे हैं. दिन में उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर शाम को वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह (Kripashankar Singh) ने पार्टी छोड़ दी. बता दें कि 2004 में महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री रहे कृपाशंकर सिंह ने अपना इस्तीफा मल्लिकाअर्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को सौंपा. मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज हैं. 2009 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई में शिवसेना पर कांग्रेस की बढ़त का श्रेय इन्हीं को जाता है.

Congress leader Kripashankar Singh resigns from the party. He submitted his resignation to Congress Maharashtra in-charge Mallikarjun Kharge in Delhi, today. pic.twitter.com/HUMR8BSzSZ