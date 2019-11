महाराष्ट्र: शिवसेना को समर्थन करना है या नहीं, इस पर कांग्रेस ने कुछ यूं दिया जवाब

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिये शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को फैसला किया कि वह अपनी सहयोगी NCP से और बातचीत करेगी. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल द्वारा जारी बयान में कहा गया, "कांग्रेस अध्यक्ष ने शरद पवारजी से बात की है. पार्टी NCP से और चर्चा करेगी." दो महत्वपूर्ण बैठकों के बाद पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने इस बात को तरजीह दी कि राज्य में मौजूदा सियासी गतिरोध को देखते हुए NCP से विस्तृत चर्चा की जाए. बयान में कहा गया, “कांग्रेस कार्य समिति की आज सुबह महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया.”

महाराष्ट्र सरकार गठन की कवायद जारी, राज्यपाल ने तीसरी बड़ी पार्टी NCP को भेजा न्योता

Mallikarjun Kharge, Congress: We've already issued a press note & we've mentioned that we've already discussed with working committee members and our PCC leaders. Our AICC President has spoken to Sharad Pawar ji. Further discussion will take place in Mumbai tomorrow. #Maharashtrapic.twitter.com/bBGIkuPUhq