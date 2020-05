महाराष्ट्र में 67 हजार के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, आज सामने आए 2487 नए मामले

Maharashtra Coronavirus Update: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 1 लाख 85 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं 5100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2487 नए मामले सामने आए और इस दौरान 89 लोगों की मौत हो गई. महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 67,655 पहुंच गई है, वहीं, राज्य में अब तक 2286 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है. उधर, मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस के 1244 नए मामले सामने आए हैं.



2487 new #COVID19 positive cases & 89 deaths have been reported in Maharashtra today; taking the total number of cases in the state to 67,655. The death toll stands at 2286: State Health Department pic.twitter.com/jKJVZdQrMJ