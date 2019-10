बाघ के पंजे में कमल और गले में बंधी घड़ी : शिवसेना ने BJP को दिया एक संदेश, मान जाओ नहीं तो...

महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अब बीजेपी से चुन-चुनकर बदला लेने पर उतारू हो गई है. तभी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने अपने ट्विटर पर एक ऐसा कॉर्टून शेयर किया है जिसमें एक बाघ (शिवसेना का पार्टी चिह्न) घड़ी वाला एक लॉकेट (एनसीपी का चिह्न) अपने गले में पहने हुए है, उसके एक 'पंजे' में कमल का फूल (बीजेपी का चिह्न) दरअसल साल 2014 में शिवसेना को बीजेपी ने झिड़क दिया था और अकेले चुनाव लड़कर अपनी सरकार भी बना ली थी. बीजेपी उस समय मोदी लहर पर सवार थी और कभी राज्य में शिवसेना की सरकार में सहयोगी बनकर काम चलाने वाली बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी. शिवसेना उस समय अपने बुरे दौर में पहुंच गई थी. इस चुनाव में बीजेपी को 122 शिवसेना को 63 और कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटें मिली थीं. बीजेपी ने एनसीपी से समर्थन लेकर सरकार बना ली. हालांकि शिवसेना की ओर से यह बार-बार कहा गया कि वह सब कुछ भूल कर बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है लेकिन बीजेपी ने उस समय शिवसेना की पूरी तरह से अनदेखी कर दी.

संजय राउत का ट्वीट

इस बार विधानसभा चुनाव में मिली सीटें

#UPDATE Results declared for all 288 Assembly constituencies of Maharashtra. BJP secures 105 seats, Shiv Sena secures 56 seats, Congress secures 44 seats, NCP secures 54 seats. #MaharashtraAssemblyPollspic.twitter.com/2WEFlIhtb1