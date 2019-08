महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ मचा रही तबाही, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया हवाई दौरा

पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ तबाही मचा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर क्षेत्र का हवाई दौरा किया. उन्होंने कहा कि सांगली की हालत ज्यादा खराब है. बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

सेना और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें बढ़ाई जा रही हैं. फडणवीस ने कहा कि बाढ़ से घिरे सांगली में दुखद हादसा हुआ. ग्रामोंचायत में बाढ़ में फंसे लोगों को निकलाने के लिए नाव ले जाई गई थी. उसमें 30 से 35 लोग बैठे थे. इंजिन में झंडी की डंडी फंसने से नाव पलट गई. उन्होंने बताया कि एयर लिफ्टिंग भी की जा रही है. सतारा के कराड में पानी थोड़ा उतरना शुरू हो गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्हापुर क्षेत्र के 223 गांव बाढ़ से घिरे हैं. बाढ़ प्रभावित करीब 97 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है. प्रभावितों की मदद के लिए 60 नाव लगाई गई हैं. देश में जहां भी बचाव टीम उपलब्ध हैं, बुलाई जी रही हैं.

उन्होंने बताया कि कोल्हापुर में चार लोगों की मौत हो गई है. इसमें से दो लोगों की फिसलने से और दो की पेड़ गिरने से मौत हुई. बाढ़ के पानी में बहने से किसी की मौत नहीं हुई.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis visited Shivaji Nagar area in Kolhapur to review rescue & relief operations. CM also met flood-affected people staying at Kalyani Hall in Kolhapur, today. #Maharashtra pic.twitter.com/KuyBnBnXsx

महाराष्ट्र: सांगली में रेस्क्यू के दौरान नाव पलटी, 14 लोगों की मौत, 9 के शव मिले

फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उन्हें भी मदद की जाएगी. मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये देने की घोषणा की गई है. उन्होंने बताया कि तकरीबन दो लाख घरों में बिजली नहीं है.जहां-जहां पानी उतर रहा है वहां बिजली आपूर्ति शुरू करने की कोशिश की जा रही है. पेट्रोल-डीजल की भी दिक्कत है. अगर नेशनल हाईवे खुला तो ईंधन की आपूर्ति हो पाएगी अन्यथा दूसरे उपाय करने होंगे.

Maharashtra Chief Minister's Office: Maharashtra CM Devendra Fadnavis spoke to Karnataka CM BS Yediyurappa who agreed to release 5 lakh cusecs water from Almatti Dam in Karnataka. This will help to bring down the water level in Sangli, Maharashtra. (File pics) pic.twitter.com/aUTcP3OTND