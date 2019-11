सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले NCP प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर...

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन की जारी कोशिशों के बीच NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की. शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनिया गांधी के साथ राज्य के राजनीतिक हालात को लेकर बात हुई. राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत में बैठक के बारे में जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में महाराष्‍ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध पर चर्चा हुई और उन्‍होंने कांग्रेस अध्‍यक्ष को राज्‍य की स्थिति से अवगत कराया. शिवसेना के साथ सरकार बनाने की बात पर पवार ने कहा कि बैठक में शिवसेना को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. उन्‍होंने शिवसेना के साथ सरकार गठन के सवाल पर कहा कि कि उन्‍हें समर्थन देने वाली सभी पार्टियों से चर्चा के बाद ही वो कोई निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि सबकी राय लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी.



Sharad Pawar after meeting Sonia Gandhi: We discussed in detail about Maharashtra's political situation. I briefed her on it. Mr. AK Antony was also there. Certain leaders of both(Congress-NCP) parties will meet and discuss further and get back to us pic.twitter.com/0QKsSsD8oD