महाराष्ट्र BJP के इस बड़े नेता ने किया दावा- 'राज्य में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार क्योंकि...'

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन को लेकर उठापटक जारी है. खबर है कि अगले हफ्ते तक सरकार बनाने के लिए कवायद भी तेज हो गई है. इस बीच महाराष्ट्र BJP के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा को 119 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वह जल्द ही राज्य में सरकार का गठन करेगी. बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में सामान्य बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन के पास कम से कम 145 विधायकों का होना/समर्थन होना आवश्यक है. पाटिल का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भाजपा के गठबंधन सहयोगी शिवसेना ने राजग से नाता तोड़ लिया है और कांग्रेस तथा राकांपा के साथ मिलकर सरकार गठित करने की ओर बढ़ रही है.

Maharashtra BJP pres, Chandrakant Patil: We have the highest number. With 119 MLAs we'll form BJP govt in state, Devendra Fadnavis has expressed this confidence before party leaders. We're committed to give a stable govt to state. There can't be a govt in Maharashtra without BJP. pic.twitter.com/h7fO3qJimo