कांग्रेस-NCP-शिवसेना की मैराथन बैठक में फैसला- महाराष्ट्र में NCP का होगा डिप्टी CM, कांग्रेस का स्पीकर

Maharashtra Government: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. इस बीच NCP-कांग्रेस-शिवसेना (NCP-Congress-Shiv Sena) के वरिष्ठ नेताओं की छह घंटे तक हुई मैराथन बैठक में यह तय किया गया है कि महाराष्ट्र में एक ही डिप्टी सीएम होगा, वह भी NCP के कोटे से. बैठक के बाद NCP नेता प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में महाराष्ट्र में 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' की सरकार बनने में अब कोई संदेह नहीं है. तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह तय किया गया है कि महाराष्ट्र में एक ही डिप्टी सीएम होगा और वह एनसीपी का होगा. इसके अलावा कांग्रेस को स्पीकर का पद देने पर भी सहमति बनी है. प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि गुरुवार को उद्धव ठाकरे के साथ हर दल के एक-दो मंत्री शपथ लेंगे.

Praful Patel, NCP after attending meeting of NCP-Congress-Shiv Sena MLAs in Mumbai: There will be only one Deputy Chief Minister and that will be from NCP. #Maharashtrapic.twitter.com/dWU7bAr2J0